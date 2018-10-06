İmar Barışı affı başvuruları ne zaman sona erecek? İmar Barışı hesaplama nasıl yapılır?

İmar Barışı affı hesaplama ve başvuru ekranı araştırılıyor. İmar Barışı affı başvuruları ne zaman sona erecek? Vatandaşlar konu ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesine başvurular devam ediyor. İmar Barışı başvuruları, 31 Ekim 2018'de sona ererken, Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise en geç 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınacak. Kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçeye kaydedilerek kentsel dönüşüm için kullanılmak üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. İmar barışı başvuruları ile ilgili merak edilenlere ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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İMAR BARIŞI BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Başbakan Binali Yıldırım Çevre Yatırımları Açılış Töreninde İmar Barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başladı.

İmar Barışı başvuruları, 31 Ekim 2018'de sona ererken, Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise en geç 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yıldırım, ''8 Haziran itibariyle imar barışıyla ilgili müracaatlar resmen başlıyor. Vatandaşlarımdan özellikle talebim, bir an önce müracaatı yapmaları. Çünkü müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak, sorun var olmaya devam edecek'' dedi.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise

"imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.

Adım adım imar barışı

1 “İmar barışı ve yapı kayıt belgesi” adıyla açılacak bölümde vatandaş, bakanlığın hazırladığı formu dolduracak, yapının fotoğraflarını çekip sisteme yükleyecek.

2 Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlar üzerinden de başvuru yapılması gündemde. Tuzcuoğlu, “Bizim lisanslandıracağımız yerlerden bu işlemleri yapabilecekler. Yapı denetim firmaları, lisanslı harita kadastro büroları, il müdürlüklerini dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

3 Vatandaşa, beyanında değişiklik yapabilmesi için 24 saat süre tanınacak. Bu süre sonunda cep telefonuna SMS yoluyla banka hesap numarası gelecek.

4 Bankaya harcını yatırdıktan sonra ikinci bir mesajla yapı kayıt belgesinin hazır olduğu bildirilecek.

5 Her başvuruya özel bir barkod numarası verilecek. Vatandaş kendisine verilen barkod numarası ile e-devlet sitesi üzerinden yapı kayıt belgesini alabilecek.

BEDEL NASIL BELİRLENECEK?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınacak.

Kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçeye kaydedilerek kentsel dönüşüm için kullanılmak üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

İMAR BARIŞINDA SON DURUM NE?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 19 Ağustos itibariyle 4 milyon 141 bin 52'ye ulaştı, vatandaşlarca 1 milyar 643 milyon 280 bin lira ödeme yapıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor.

İmar Barışı düzenlemesine yapılan başvuru sayısı iki ayda 4 milyon 141 bin 52'yi buldu. Bu başvurulardan 3 milyon 654 bin 601'i konut, 376 bin 27'si ticari yapı, 110 bin 300'ü tarımsal yapı ve 124'ü güneş enerjisi santrali için yapıldı.

Bu kapsamda 306 bin 399 yapı kayıt belgesi verilirken, vatandaşlarca belge bedeli olarak 1 milyar 643 milyon 280 lira ödeme yapıldı. Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

İMAR BARIŞINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Türkiye'de imara aykırı yapıların yüzde 50'inin üzerinde olduğu bilinmekte. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılardaki mevcut aykırılıkların çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Vatandaş ile belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini birçok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğalgaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut ve işyerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.

İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamındadır. Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımada'nın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan'da belirlenen yerler bu kapsam dışındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez..

SORULARLA İMAR BARIŞI NEDİR?

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sorulara ise şu yanıtları verdi:

İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

-Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılır.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

-İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

-Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzü 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenir.

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

-Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar Barışı'ndan önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

-İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

-Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

-Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

-İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

-Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

- Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Hangi yapılar İmar Barışı'ndan faydalanamayacak?

-Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışı'ndan faydalanabilecek mi?

-Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışı'ndan faydalanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

-Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.