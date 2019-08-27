İlker Aycı, hat kapatan özel havayolu şirketlerini eleştirdi: Tüm yük THY'de, herkes elini taşın altına koymalı

UFUK KORCAN

Türk Hava Yolları (THY), Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli sefer başlattı. Sefere ilişkin düzenlenen törende konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hat uçuşlarında özel havayolu şirketlerinin bazı hatları kapattığını belirterek, “Daha kârlı hatlarda uçuş sayılarını artırıyorlar. Bütün yük THY’nin üzerinde. Herkes elini taşın altına koymalı. 50 şehre uçuyoruz. Bu şehirlerin bazılarında kendimizi göklerde yalnız hissediyoruz. Arkadaşlarımızı da yanımızda görmek isteriz” dedi.

KİMSE RÜZGAR YAPMASIN...

THY’nin Türkiye’nin şirketi olma sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirdiğini belirten Aycı, şöyle devam etti: “Bilançolar açıklandığında, ‘Bakın, bizim bilançomuz nasıl mükemmel’ diye kimse rüzgar yapmasın. Çıplak fiyatla uçanlar, bizim hizmetlerimizle uçtuğunda, kimin fiyatı daha fazla geliyor. Kamuoyunda paylaşmak istiyorlarsa tartışmaya da hazırım.” Global sıkıntılarla büyüme stratejilerinde revizyon yaptıklarını söyleyen Aycı, 24 adet Boeing 737 Max uçaklarının yerde olduğunu hatırlattı. Aycı, “Boeing bize bu uçakları veremedi. Bize verdikleri tarih ekim” dedi.

MEXİCO CİTY VE CANCUN’A SEFER BAŞLATTI

Yeni rotalara odaklandıklarını belirten Aycı, “Sadece Mexico City ve Cancun’la kalmayıp, Cabo San Lucas’ı da uçuş noktalarımıza ekleyebiliriz. Meksika’da da şu anda haftada 3 seferle başlamamız iyi bir başlangıç olacak. Pazarın büyüme potansiyelini görürsek bunu 4-5 frekansa çıkarabiliriz” dedi. Kuzey Amerika’da da yeni pazarları araştırdıklarını belirten Aycı, “Seatle Orlando ve Las Vegas’ı çalışıyoruz. Pazar araştırması yapıyoruz. Kuzey Amerika’da da büyümeye devam edeceğiz. Güney Amerika, Kuzey Amerika’ya göre daha zor bir pazardır. Meksika hedefimizdi. Serbest ticaret anlaşması görüşmeleri devam ediyor. Türkiye ve Meksika arasında birçok alanda büyük açılımların geleceği bir adım oldu” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR YÜZDE 20 DAHA UCUZ

Bilet fiyatlarının yüksekliği konusundaki eleştirilere de cevap veren İlker Aycı, 2013’te tavan bilet fiyatlarının 309 lira olduğunu ve 6 yılda 352 liraya çıktığını belirterek, “Otobüs ve tren fiyatlarının nereye geldiğine bakarsak, havayolu şirketleri için bugünkü fiyattan minimum yüzde 20 daha pahalı olması gerektiğini anlarız” dedi. Aycı, Trabzon’da uçak biletinin 352, otobüsün ise 210 lira olduğunu söyleyerek, “18 saat yolculuğu yapıp, molalarda yapılan harcamalarda katılırsa uçuk fiyatlarının daha makul olduğunu görebilirsiniz” dedi.

TAKSİ SÜRESİ 18 DAKİKAYA İNDİ

Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını yaşadıklarını anlatan Aycı, şunları söyledi: “5-6 Nisan’da taşındık. 7 hafta sonra bayramda 2.5 milyon yolcuyu taşıdık. Dördüncü ayda Kurban Bayramı’nda 2.5 milyon yolcuyu daha taşıdık. 2 bayramda 5 milyon yolcu... Taksiyi 28 dakikadan 18 dakikaya indirdik. 16 dakikaya kadar indirmeye çalışıyoruz. Bir kış ve bir yaz geçirmeden İstanbul Havalimanı’nın Atatürk Havalimanı gibi kompakt olması beklenemez.”