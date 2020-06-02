İlk uçuş tamam gözler yurt dışında

Şehirlerarası seyahat yasağı kalkmasının ardından havayolları, iç hat uçuşlarına 59 gün aradan sonra dün başladı. THY ilk uçuşunu İstanbul’dan Ankara’ya yaparken, Pegasus ilk uçuşu için İzmir’i tercih etti. THY’nin ilk uçuşuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da aralarında bulunduğu 156 yolcu katıldı. Uçuş öncesi İstanbul’da DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’nun da katıldığı bir tören düzenlendi. İstanbul Havalimanı’na ‘Salgın Sertifi kası’nın verildiği törende konuşan Bakan Karaismailoğlu yurtdışı uçuşları başlatmak için de görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Karaismailoğlu, yeniden başlayan yurtiçi uçuşlarla ilgili de “Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz” dedi.

ÖNLEMLERDE TAVİZ YOK



Karaismailoğlu, “Herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması ve çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceğiz. Havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartları sağlanacak. Uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanları da görev alacak”

34 İLE UÇUŞ BAŞLIYOR



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Haziran’dan itibaren İstanbul’dan 34 şehre uçak seferlerinin başlayacağını açıkladı. Ekşi, “TK olarak İstanbul’dan 34 Anadolu iline, Anadolujet olarak Ankara’dan 15 ile, Sabiha Gökçen’den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır” dedi. İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybının olmayacağını belirtti. Ekşi “Biletler istenen iç hat sefere değişiklik ceza ve ücret farkı alınmadan değiştirilecek” ifadesini kullandı.



İLK YOLCULARA ÇİÇEKLİ KARŞILAMA



Yılda 35 milyon misafir ağırlayan Antalya Havalimanı’na inen ilk yolcular, taksici esnafı tarafından çiçeklerle karşılandı. Valizlerini alan maskeli yolcular, kontrollü bir şekilde terminalden ayrıldı.

BİLET UCUZLADI AMA BU HAFTA UÇAKLARDA YER YOK



Uçuşların başlamasıyla bu hafta uçaklarda yer kalmadı. Biletlerin geçen haziran sezonuna göre yüzde 20 ucuz olması da dikkat çekti. Tek yön bilet fiyatı en düşük 150 lirayı görürken, en yüksek fiyat ise 389 lira oldu. Seyahat sitesi Enuygun.com’a göre önceki hafta otobüs bileti satışları yüzde 172, uçak bileti satışları ise yüzde 80 arttı.

HİJYEN KİTİ DAĞITILDI



İlk uçuş yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken, uçağa binerken yolcuların ateşi ölçüldü. Yolculara uçakta maske, antiseptik mendil gibi ürünlerin yer aldığı ‘hijyen seti’ dağıtıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı seyahat sırasında hostesler yolcuları çeşitli konularda bilgilendirdi. Su ise tek kullanımlık kapalı bardaklarda ikram edildi.