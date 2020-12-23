İlk sanal etkinlik için geri sayım... Türkiye ihracatta inovasyonla yükselecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) inovasyon kültürünün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. TİM, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012’den bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik, panel ve konuşmacılarla yeni ufuklara yelken açacak.

TEKNOLOJİ İHRACI



8. Türkiye İnovasyon Haftası, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, dünyaca ünlü konuşmacılara, inovasyonun fikir liderlerine, genç girişimcilere, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinden, kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getirecek. Online düzenlenen basın toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminde daha da çok önem kazanan, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik konularını öne çıkardıklarını, ihracatçıların nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye ettiklerini anlattı. Türkiye’nin artık teknoloji ihraç eden bir ülke olduğunu söyleyen Gülle, küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesinde olunduğuna işaret ederek, “Bu süreçte rekabet, sadece ‘fiyat odaklı’ olmayacak. Yeni normalde, ‘sürdürülebilirlik’, ‘güvenli ve çevreci üretim’ ve ‘katma değer’ başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak” dedi. “İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek” diyen İsmail Gülle, şöyle konuştu:

MİLYONLARA ULAŞACAK



“Türkiye İnovasyon Haftası’na bu yıl da ilgi o kadar yoğundu ki, firmalarımızın ve gençlerimizin dört gözle beklediği bu önemli projeyi ertelemeyi bir an olsun düşünmedik. İlk Sanal İnovasyon Haftası’nı milyonlara ulaştıracağız. İhracatta katma değerimizin ve yüksek teknolojili ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnovatif Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz.”

1300 AR-GE MÜHENDİSİYLE ÇALIŞIYORUZ



Türkiye İnovasyon Haftası’nın dünya çapında bir etkinliğe dönüştüğünü ve 2015 yılından bu yana etkinliğe destek verdiklerini belirten etkinliğin sponsorlarından Turkcell’in Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk de, şunları söyledi: “Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana inovasyona büyük önem veriyoruz. İnovasyon çalışmalarımızı bünyemizde yer alan ve sayıları 1300’e yaklaşan Ar-Ge mühendisimizle gerçekleştiriyoruz. Mühendislerimizin yüksek teknoloji alanlarında yürüttüğü birçok projeyle ulusal ve uluslararası arenada 1.700 adedin üzerinde patent başvurumuz var. Türkiye İnovasyon Haftası dünya çapında bir etkinliğe dönüştü.”

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK



Türkiye İnovasyon Haftası’nda, birçok başlıklarla paneller düzenlenecek. Türkiye İnovasyon Haftası’nda Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger, geleceğin teknolojileri konusunda uzman fütürist bilim insanı Ray Kurzweil, Columbia Üniversitesi Başkan Yardımcısı Kalp Cerrahi Prof Dr. Mehmet Öz gibi global düzeyde alanında uzman isimlerde konuşmacı olarak yer alacak.