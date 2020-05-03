İlk normalleşme ihracatta başladı, ön izin şartı kalktı

Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi. Ticaret Bakanlığı’nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece ihracatçıların bir süredir beklediği karar hayata geçirilmiş oldu.

ÖN İZNE BAĞLANMIŞTI

Ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan ön izin alınması uygulamasına son verildi. Salgına karşı halk sağlığının korunmasında ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli ihtiyaç kalemleri olan solunum cihazları ve sarf malzemelerinin ihracatı ön iznine bağlanmıştı. İhracatı Ön İzne Bağlı Mallar listesiyle İhracatı Kayda Bağlı Mallar listesinde 18 Mart’ta yapılan değişiklikle, toplam 12 ürün grubunda ihracat yasağı getirilmişti.

İHRACATÇI MEMNUN:: OLUMLU BİR SÜRECE GİRİLDİ



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ön iznin kalkmasına ilişkin açıklamasında, şunları söyledi: “İhracatımızın önü açıldı. Sektör temsilcilerimizle mümkün olan tüm platformda yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi bizler için son derece sevindirici bir haber ve olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir. Yakın zamanda 4 Mart’ta ihracı ön izne bağlanan maske ve tulum ihracatının da yasak kapsamından çıkarılmasını bekliyoruz.”