İlk kez görüntülendi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanma testi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu ve keşfin Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olduğu müjdesini vermişti.

DOĞAL GAZIN YANMA TESTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın yanma testini paylaştı.

Büyük heyecan uyandıran paylaşımla ilgili Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar"