İlk Güvenli Üretim Belgesi 'Anadolu Kaplanları'na gitti

Güvenli üretimde ilk belgeler Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya’daki sanayi tesislerine gitti. Güvenli üretim belgesinin tasarımı ve logosu da belli oldu ve patenti için girişim başlatıldı. Logo onaylandıktan sonra kılavuza eklendi. Güvenli üretim belgesini alan firmalar, logoyu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanabilecek. Ürünlerin güvenilir, hijyenik ve standartlara uygun olduğunu gösteren yeni logonun tasarımında, TSE amblemi ve altında ‘Covid-19’ ibaresi ile içinde ‘tik (onay) işareti’nin bulunduğu yeşil halka üzerinde ‘güvenli üretim’ ifadesi de yer alıyor.

KATKI SAĞLAYACAK



TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye’nin salgınla mücadele sonrasına ve yeni normale odaklandığını belirterek “Enstitümüz tarafından başlatılan bu belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. TSE çatısı altında güvenli üretim yapan sanayicimiz piyasanın da hakimi olacak” diye konuştu.