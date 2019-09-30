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  3. Memurlar lojmanlarını alabilecek

Memurlar lojmanlarını alabilecek

Memurlar lojmanlarını alabilecek

Yeni düzenlemeyle, kamu konutlarında oturanlara yönelik satış koşullarında iyileştirmeler yapıldı.

Kat mülkiyetli kamu konutlarının yanı sıra kat irtifakı kurulan konutlar bağımsız bölümler halinde satışa sunulacak. Memurlara ikamet ettiği kamu konutunu satın almak istemesi halinde 5, 7 ve 10 yıl süreli ödeme imkanı verilecek. Ayrıca peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. 

33 BİN KAMU KONUTU VAR

Memurun oturduğu konutu satın almak istememesi halinde kamu konutu, ihalede en yüksek teklifi veren istekliye, peşin veya 2 yıla kadar taksitle satılacak. Bu kapsamda, yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk etapta kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak.   

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