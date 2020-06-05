İlk dış uçuşlar 10 Haziran'da başlıyor

Dış hat uçuşları 8 gün öne çekildi. Daha önce 10 Haziran olarak açıklanan dış hat uçuşları 10 Haziran’dan itibaren başlayacak. Uçuşların kademeli olarak başlayacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,’yeni normalleşme’ çerçevesinde adımları teker teker hayata geçirdiklerini söyledi. Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alınarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlatıldığını ve dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu “10 Haziran’dan itibaren kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz” dedi.

ÖN MUTABAKAT SAĞLANDI



Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için KKTC, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık.”

YENİDEN ‘BİSMİLLAH’



Salgın döneminde dünyanın bütün ülkelerinde benzer tedbirler alındığını hatırlatan Karaismailoğlu, “Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden ‘bismillah’ diyoruz. Yola çıkıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin öneminin hayati olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirtti.

UÇUŞ TAKVİMİ



10 Haziran: KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan.

15 Haziran: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan.

20 Haziran: Hollanda, Kazakistan

22 Haziran: Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya.

25 Haziran: Belçika.

HAFTALAR SONRA EN YOĞUN GÜN



İç hat uçuşlarının başlaması nedeniyle hem Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı’nda haftalar sonra yoğun günler yaşandı. Türk Hava Yolları (THY), dün 250 iç hat seferi yaparak 25 binden fazla yolcu taşırken Pegasus da iç hat sefer sayısını dün 27’ye çıkardı. Sabiha Gökçen’den ise Pegasus ve AnadoluJet 54 gidiş ve 58 geliş toplam 112 uçuş gerçekleştirdi.

UÇAKTA FİZİKİ TEMASSIZLIK DÖNEMİ



Uçakta ‘tıbbi maske’ zorunluluğunun yanı sıra yolcular arasında ‘fiziki temassızlık’ kriteri de uygulanacak. Yastık ve battaniyeler iki saatten uzun sürecek uçuşlarda ambalajlı olarak verilebilecek. Yan yana oturan yolcular yemek esnasında maskenin çıkarılması gerektiğinden aynı anda yemeğe başlayamayacak.