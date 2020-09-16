İlk 8 ayda 1 milyon satış barajı aşıldı! Faiz avantajı bitti, konuta talep durmadı

Türkiye’de ocak-ağustos döneminde gerçekleşen konut satışları düşük faizli kredi kampanyası sayesinde salgına rağmen yüzde 42.6 artışla 1 milyon 25 bin adede ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ağustosta kredi faizi avantajı bitince satışlar hız kesse de satışlar yüzde 54.2 artarak 170 bin 408’e ulaştı. Düşük kredi faizlerinin etkisiyle konut satışları iki aydır önce 190 bini aşmış ardından temmuzda aylık 230 bin adetle rekor kırmıştı.

YABANCILAR DA GERİ DÖNDÜ



İpotekli konut satışları ağustosta geçen yıla göre yüzde 122.6 artarak 76 bin 19’a çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44.6 olarak belirlendi. Bu arada yabancıya satışlar tekrar yükselişe geçti. Ağustosta yabancıya satış yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu. Yabancıya 8 ayda ise 20 bin 896 konut satıldı.

‘HABERLER GÜZEL’



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, konut satışlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, “İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408’e ulaştı” ifadelerini kullandı.