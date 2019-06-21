İlk 5 ayda 48 kruvaziyer limanlarımıza demir attı

Geçen yıl 34 kruvaziyerle 22 bin 438 yolcunun geldiği Kuşadası, bu yıl da ağırladığı gemi ve yolcu sayısıyla ilk sırada yer aldı. Yılın ilk 5 ayında Kuşadası’na 40 kruvaziyer gelirken Marmaris’e 6, Bodrum ve Dikili’ye ise birer kruvaziyer demirledi. Böylece 5 ayda toplam 48 gemi gelmiş oldu.

HEDEF 3 MİLYON TURİST

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, sezon sonunda 198 gemiyle 185 bin yolcuyu ağırlayacaklarını söyledi. 2020 rezervasyonlarının oldukça iyi olduğunu, gelecek yıl 300’ün üzerinde gemiyle 350 bin turistin gelmesini beklediklerini anlatan Güngör, “İki yılda 3 milyon gemi yolcusunu Türkiye’de göreceğiz” dedi.

Kötü günler geride kaldı

Güngör, "Türkiye Batı Akdeniz’den ve diğer Kuzey Afrika ülkelerden daha fazla tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Bu anlamda inanılmaz bir talep var Türkiye’ye, 2015 yılında yaklaşık 3 milyon turist kruvaziyerle geldi. Son yıllarda biraz düşüş gösterdi ama 2019 yılı itibarıyla sektör tekrar büyümeye devam edecek. 2019 yılı itibarıyla kruvaziyerde kötü günleri geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonra da yükselerek devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.