İlave tediye nedir, ne demek? Kamu ve kuruluşlarında çalışan işçiler her sene 4 eşit taksit halinde ilave tediye ödemeleri almaktadır. Ödemelerin miktarı günlük çalışma ücreti üzerinden hesaplanıyor. İlave tediye nedir, ne demek? İlave tediye 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak? Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber üçüncü taksit ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. İşçinin aldığı maaş arttıkça ilave tediye ücreti de artmaktadır. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İLAVE TEDİYE NEDİR, NE DEMEK?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının üçüncü taksiti olan ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek.

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına her taksitte 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılıyor. Asgari ücretli bir işçiye üçüncü taksit olarak 13 günlük ücreti karşılığı en az 911.7 TL ilave tediye ödenecek.

İLAVE TEDİYE 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete’de konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta ödendi.

İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor.

Henüz tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ödenme tarihi netleşmedi. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da olması nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.