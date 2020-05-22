İlave tediye ne demek? 13 günlük işçi ilave tediye ödemeleri 2020 yapıldı mı, ne zaman yapılacak?

İlave tediye hakkında vatandaşların kafalarında soru işaretleri mevcut. 13 günlük işçi ilave tediye ödemeleri ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere, 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı olarak ek ödemenin ilk taksiti daha önce yapılmıştı. Brüt ücret üzerinden hesaplanan miktarın ikinci taksiti gündemde yerini aldı. İlave tediye ödemeleri 2020 ile ilgili bilgiler haberimizde…

İLAVE TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime anlamı olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği demektir. Esasında devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı bir ek ödemedir.

Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabiliyor.

Tediye ödemesi brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Mevzuatta belirtilene göre; işçinin ek mesaisi, çocuk zammı, evliliği, ayni yardım ve tatil ücretleri itibara alınmıyor. Brüt maaş üzerinden kesilen vergilerden sonra ücret yatırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan tarihlerde, ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor. 2020 yılına ait tediye ödemelerinin yapılacağı tarihler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde, Resmi Gazetede yayınlanmıştı.

İŞÇİ İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2020

Kamuda çalışan ve kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ödemelerinin ilk taksiti Resmi Gazetede yayınlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemenin ikinci taksitinin ise 22 Mayıs 2020 tarihinde yani bugün yatırılması bekleniyor. Yer altı maden işçilerinin tediye ödemelerinin tamamı ise 23 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.