İlave gümrük vergisi nelerde kaldırıldı? İlave gümrük vergisi nedir? İşte son dakika haberleri

Solunum cihazlarında ve tek kullanımlık tıbbi maskede ilave gümrük vergisi kalktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı. İlave gümrük vergisi nedir, nelerde kaldırıldı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ NELERDE KALDIRILDI?

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.

Yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler de hariç tutulacak.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ NEDİR?

İlave Gümrük Vergisi (İGV), ithal edilecek ürünlerden alınan Gümrük vergisine ilaveten tahsil edilecek verginin adı İlave Gümrük Vergisi’dir. Yerel üreticileri korumak için dünya ticaretinde kabul görmüş önlemler tarife ve tarife dışı engeller olarak ikiye ayrılmaktadır.