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23 Eylül 2020 Çarşamba 23:23 | Son Güncelleme:

İkinci el oto satışları 1.5 milyona yaklaştı

İkinci el oto satışları 1.5 milyona yaklaştı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ağustos ayı sonu itibarıyla satışlar 1.5 milyona yaklaşırken, ağustos ayında fiyatlar önceki aya kıyasla yüzde 4.2 yükseldi.

INDICATA’nın ikinci el online pazar raporuna göre, ağustosta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış oldu.

İLANLAR % 88 ARTTI

Ağustos ayında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 306 bin 702 adet oldu. İlana çıkan araçların yüzde 73’ü satıldı. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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