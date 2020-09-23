İkinci el oto satışları 1.5 milyona yaklaştı

INDICATA’nın ikinci el online pazar raporuna göre, ağustosta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış oldu.

İLANLAR % 88 ARTTI



Ağustos ayında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 306 bin 702 adet oldu. İlana çıkan araçların yüzde 73’ü satıldı.