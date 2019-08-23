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  3. İkinci el araç alanlar bu uygulamayı sevdi! 1,5 milyon kişi sorguladı

İkinci el araç alanlar bu uygulamayı sevdi! 1,5 milyon kişi sorguladı

İkinci el araç alanlar bu uygulamayı sevdi! 1,5 milyon kişi sorguladı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1,5 milyon kişi yararlandı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017'de "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması konusundaki mağduriyetler engellendi.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verilere, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şasi numarası girilerek 6 lira bedelle bakılabiliyor. Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar 1,5 milyon kişi kullandı.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTTBank internet bankacılığıyla, PTTBank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu "www.epttavm.com" ve "HGS - Online Bakiye Yükle" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

AA

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