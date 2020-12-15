Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde sıfır araç üretiminin düşmesi vatandaşları 2. el araç alımına yöneltti. Salgının başından bu yana artan, ekim ayında ise patlama yapan ikinci el araç fiyatları kasım ayında ise düşüşe geçti. Peki, İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? 2. el otomobil fiyatları düşmeye devam eder mi? İşte tüm detaylar..

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

INDICATA’nın ikinci el online pazar raporunda derlediği verilere göre; Kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 satış gerçekleşti. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.) Satışlarda Kasım 2019’a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 35’lük düşüş görüldü.

Araç fiyatları ile ilgili olarak ise sabit bir seyir izlendiğini aktarıldı. İkinci el araçların fiyat trendine bakıldığında; perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu ve fiyatlarda bir güncelleme yapmadığı belirtildi. Fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçtiğimiz ayki fiyatlara paralel bir seyrin izlendiğinin gözlemlendiği de belirtiliyor.

2. EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç fiyatlarında artış ve düşüş beklemediklerini söyledi. Taymaz, "Fiyatlarda kışa doğru bir artış beklemiyoruz, ama inmesi de pek mümkün gözüküyor.

Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye'de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar. Korona virüs sebebiyle Türkiye'deki satışlar oldukça arttı. Dövizin artmasıyla beraber fiyatlar da yükseldi. Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil. Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.