İkinci dalgaya rağmen... Çarklar hızlanıyor, yatırım iştahı artıyor

Sanayi üretiminde eylülde yaşanan yüzde 8.1’lik artışın ardından pazartesi açıklanacak ekim ayı verileri de yüz güldürecek. Yapılan ankete göre ekonomistler, sanayi üretim endeksinin ekimde yüzde 9.6 artmasını beklerken, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yaptığı bir araştırma, üretimdeki artışın yeni yatırım iştahını da artırdığın ortaya koydu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, son aylarda yatırım malı ithalatındaki artışın, Türk iş dünyasının Kovid-19 salgını sonrası için bugünden yatırım yaptığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

TESLİM OLMADIK



Avdagiç, yatırım malı ithalatında yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’yi aşan artış olduğunu belirterek, “Normalleşme döneminde ise zaten çok bariz, yüzde 32’lik bir artış var. Bu, Türk iş dünyasının Kovid-19 salgını sonrası potansiyeli görerek yatırıma hazırlandığının işaretidir” dedi. Türk iş dünyasının, pandemi şartlarına rağmen sadece tüketim mallarına ağırlık vermediğini, ekonomik büyümeyi sağlayacak yatırım mallarına da yöneldiğini vurgulayan Avdagiç, “Bu ise Türk girişimcisinin ve yatırımcısının, pandemi korkusuna teslim olmadan ekonomik geleceğimiz için var gücüyle çalıştığını ortaya koymaktadır” dedi.

TEŞVİKLERE DE YANSIDI



Şekib Avdagiç, iş dünyasının pandemi sonrası yatırıma hazırlanmasının bir diğer göstergesinin de yatırım teşvik belgesi sayıları olduğunu söyledi. Avdagiç ”Yatırım teşvik belgesi sayı ve tutarına baktığımızda da yılın 10 aylık döneminde geçen yıla göre adet bazında yüzde 95,3, tutar bazında ise yüzde 21,2 artış var. Bu artışın kaynağının da yerli yatırımcı olduğunu vurgulamak gerekir” dedi.

SANAYİCİ HAZIRLIK YAPIYOR



İTO Başkanı Avdagiç, “Dünyada birikmiş bir talep var. Türk üreticisinin, salgının yıkıcı etkisinin 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren azalmasıyla, gelecek talebe şimdiden hazırlandığını söyleyebiliriz. Salgın sürecinin dünyada lojistik, tedarik, üretim zincirinde oluşturduğu etki Türkiye’ye olumlu yansıdı. Türkiye’nin yükselen bir tedarik merkezi olma şansı arttı” dedi.

YABANCILAR FIRSAT ARIYORSA TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ PARLAK



Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde konuşan Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Eğer bir yatırımcı sıfırdan bir yatırım fırsatı arıyorsa, gerek emek gerek iş modelleri gerekse ham madde kaynakları açısından Türkiye kuvvetli bir temele sahip. Küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin konumunu düşünürsek geleceği parlak” dedi. Tedarik zincirleri ve teknoloji konularında Stratejist-Yazar Wolfgang Lehmacher ise “Türkiye, Avrupa ile Asya ve Afrika ile Rusya arasında stratejik bir pozisyonda. Belki Türkiye merkezli ticaret ve ekonomi platformu, bu tür piyasa oluşturma şansı bile olabilir” diye konuştu. DFDS Üst Yöneticisi (CEO) Torben Carlsen da “2018 yılında Türkiye’ye yatırım yaparken Türkiye’nin ülke büyümesi ve nitelikli iş gücü yönünden önemli bir ekonomik oyuncu olacağını düşünüyorduk ve bugünkü gelişmeler de bunu doğrular nitelikte” değerlendirmesinde bulundu.