‘İkinci dalga'ya karşı yeni istihdam kalkanı

Kovid-19’un ekonomik hayata olan etkilerinin azaltılması amacıyla devreye alınan ‘İstihdam Kalkanı’ teşviklerine devam kararı alındı. Bu kapsamda istihdama yönelik ilk adım, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nde yeni başvuru alınmasına imkan sağlayan kararla önceki gün atılmıştı. Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 3 ayrı kararda ise halen yürürlükte olan 3 ayrı istihdam teşvikinde süreler uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “İstihdamı korumaya devam edeceğiz” dedi. Alınan kararlar şöyle:

ALTI AY DAHA UZATILDI



Kısa çalışmadan normal çalışma sürecine geçen işyerlerinde uygulanan ‘Normalleşme Desteği’nden yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılırken, bu kapsamda verilecek desteklerin süresi de 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Bu kapsamda verilen destek işçi başına 956 lirayı buluyor.

İŞÇİ ALANA 1 YIL TEŞVİK



İşverenlerin ‘artı bir’ olarak bildikleri, işe alınan her bir işçi için verilen ilave istihdamda teşvik süresi 31 Aralık 2022 sonuna kadar uzatıldı. Bu teşvik ile ilave istihdama devletin prim desteği devam edecek.

Aynı şekilde kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olanlara verilen istihdam teşvikleri de yine 31 Aralık 2022 sonuna kadar uzatıldı.

‘KISA ÇALIŞMA’ İÇİN BAŞVURU E-DEVLET’TEN



İstihdamı korumaya dönük diğer bir önlem de ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeni başvuru hakkı oldu. Bakan Selçuk dün yaptığı açıklamada başvuruların e-devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Kısa çalışma ödemesi, asgari ücretli için halen 1752 TL olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI İNTERNETTEN YAPILACAK



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları, 4 Aralık’taki ilk toplantıyla başlayacak. Bu yıl, Kovid-19 salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4 Aralık’taki ilk toplantının bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.

İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi. Asgari ücret halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.