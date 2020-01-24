İki kadın girişimciden D vitaminli zeytinyağı

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kimyager Özlem Kıyak ile evli ve bir çocuk annesi eski öğretim elemanı kimyager Melika Gün, laboratuvar ortamında dört yıl süren araştırmalar sonucunda D vitaminini zeytinyağıyla üretti. Üretim yapabilmek için KOSGEB’in 50 bini hibe 150 bin liralık kredi desteğinden faydalannan iki girişimci Kundu Turizm Bölgesi’nde kurdukları atölyede açtıkları mağazada ürünlerini satışa sunmaya başladı. D vitamini eksikliğinin birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayan Kıyak, “D vitaminini sadece güneşten alabiliyoruz. Güneş yoluyla derimiz sentezleniyor. Güneşlenmek gerekiyor. Bu da her zaman olmuyor. Kimyasal ilaçların yerine D vitaminini alabileceğimiz doğal bir ürün geliştirdik” dedi. Yeni mezun gençlere örnek olmak istediklerini anlatan Kıyak, kadınların istemeleri halinde her şeyi başarabileceğini vurguladı.

AB ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLECEK

Avrupa’nın birçok ülkesinde D vitamininin suya, una, ekmeğe ve yağlara karıştırılarak tüketildiğine dikkati çeken Kıyak, şöyle konuştu: “Çeşitli fuarlara gittik. Dubai’de ve Kuveyt’te görüşmeler yaptık. Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek AB’ye ihraç etmek istiyoruz.”