İki kadın girişimciden D vitaminli zeytinyağı
Antalya’da iki girişimci kadın, KOSGEB’den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti. Ürün yurtdışına da satılacak.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren kimyager Özlem Kıyak ile evli ve bir çocuk annesi eski öğretim elemanı kimyager Melika Gün, laboratuvar ortamında dört yıl süren araştırmalar sonucunda D vitaminini zeytinyağıyla üretti. Üretim yapabilmek için KOSGEB’in 50 bini hibe 150 bin liralık kredi desteğinden faydalannan iki girişimci Kundu Turizm Bölgesi’nde kurdukları atölyede açtıkları mağazada ürünlerini satışa sunmaya başladı. D vitamini eksikliğinin birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayan Kıyak, “D vitaminini sadece güneşten alabiliyoruz. Güneş yoluyla derimiz sentezleniyor. Güneşlenmek gerekiyor. Bu da her zaman olmuyor. Kimyasal ilaçların yerine D vitaminini alabileceğimiz doğal bir ürün geliştirdik” dedi. Yeni mezun gençlere örnek olmak istediklerini anlatan Kıyak, kadınların istemeleri halinde her şeyi başarabileceğini vurguladı.
AB ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLECEK
Avrupa’nın birçok ülkesinde D vitamininin suya, una, ekmeğe ve yağlara karıştırılarak tüketildiğine dikkati çeken Kıyak, şöyle konuştu: “Çeşitli fuarlara gittik. Dubai’de ve Kuveyt’te görüşmeler yaptık. Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek AB’ye ihraç etmek istiyoruz.”