İki haftada depolar 80 TL ucuza doldu

SÜMER DEMİRCİLER



Öncelikle Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle azalan global petrol talebi, fiyatları aşağıya çekti. Benzinde en son yapılan litrede 22 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 4.99 liraya, Ankara ve İzmir’de 5,01 liraya kadar geriledi. Böylece, Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla benzinin pompa satış fiyatında 60 kuruş, motorinin pompa fiyatındaysa 56 kuruş indirim uygulandı. Son 14 günde benzinin litre fiyatı 1.58 TL ucuzlayıp, 50 lt kapasitesi olan ortalama bir araçta depolar 80 TL daha ucuza dolduruldu. Motorininin litresiyse 5.34 lt'ye satılıyor.

BİR GÜNDE 81 MİLYON LİTRE



Türkiye’de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının açıklandığı 11 Mart’ta, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak akaryakıt pompa fiyatlarının da gerilemeye başladı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da söz konusu tarihte Türkiye’deki ilk Kovid-19 vakasını açıklamasının ardından vatandaşların araçlarının deposunu doldurmak istemesiyle iç piyasada akaryakıta talep arttı. O gün benzin ve motorin satışında yaklaşık 81 milyon litreyle tarihi rekora imza atıldı. Türkiye’de bu tarihte 70 milyon 9 bin 355 litre motorin ve 10 milyon 897 bin 598 litre benzin satışı gerçekleşti. Bu rakamlar, Türkiye’de bir günde satılan en yüksek akaryakıt miktarı olarak kayıtlara geçti. Aynı şekilde, 12 Mart’ta da 65 milyon 30 bin 404 litre motorin ve 8 milyon 852 bin 958 litre benzin satıldı.

SEKTÖR DESTEK İSTİYOR



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de günlük ortalama motorin satışının 55 milyon litre, benzin satışının 8 milyon litre seviyesinde olduğunu belirterek,” Gönüllü sokağa çıkmama durumundan dolayı ciddi anlamda kayıplar oluşuyor. Bundan etkilenen sektörümüzün de açıklanan destek paketlerine eklenmesini istiyoruz” dedi.

PETROL DAHA DA DÜŞECEK



İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays, bu yıl için petrol fiyatları tahminini varil başına 12 dolar aşağı çekti. Barclays’ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının 31 dolar, ABD’nin Batı Teksas (WTI) tipi varil fiyatının ise 28 dolar olması bekleniyor. Küresel petrol piyasasında bu yıl günlük ortalama 5 milyon varillik arz fazlasının oluşacağı, bu miktarın yılın ikinci çeyreğinde ise günlük ortalama 10 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.

BENZİN 14 GÜNDE 1.58 TL UCUZLADI



Son 14 günde benzinin litre fiyatı 6.57 TL’den 1.54 TL ucuzlayarak 4.99 TL’ye düştü. Ortalama 50 lt’lik bir aracın deposunu doldurmanın maliyeti yaklaşık 80 TL ucuzladı.

Tarih Benzin lt fiyatı

10 Mart 2020 6.57

11 Mart 2020 5.98

14 Mart 2020 5.48

17 Mart 2020 5.55

18 Mart 2020 5.30

24 Mart 2020 5.19

25 Mart 2020 4.99