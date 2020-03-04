İhracatta virüse rağmen tüm zamanların rekoru

Koronavirüs salgını ve küresel koşullara rağmen ihracatta rekorlar serisi devam ediyor. Ocak ayında aylık bazda rekor kıran ihracatçılar şubat ayını da rekorla tamamladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın paylaştığı verilere göre şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9.93 artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu. Pekcan küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen ihracatçıların göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti.

ÇITAYI YÜKSELTTİK



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise “2019’u 180.9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruyla tamamlayan ihracatımız, 2020 yılına da hızlı girdi. Tüm küresel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen, yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak ‘Rekorlar Çıtası’nı bir üst basamağa taşıyoruz” dedi.

DEVLER DÜŞÜŞTE



Gülle “Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan 62 ülke arasında Türkiye, bu denli zorlu bir küresel ve bölgesel gündem ve küresel ticaretteki sıkıntılı tabloya rağmen ihracatını artırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer alıyor. Küresel ticarete konu olan verilerde dikkat çekici hususlardan biri ise, dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9’unun ihracatının gerilemesinin aksine, Türkiye’nin artırabilme başarısıdır” diye konuştu. Gülle’nin verdiği bilgiye göre şubat ayının lideri, 2.52 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv oldu. Otomotivi, 1.52 milyar dolarla hazırgiyim izledi.

1555 FİRMA İHRACATÇI OLDU



Şubat ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: “Şubat ayında ihracat ailemize 1555 firmamız ilk kez katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, şubat ayında 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, şubatta toplam 39 bin 248 firma ihracat gerçekleştirdi.”

EN AZ HASARLA SÜRECİ ATLATMA ÇABASINDAYIZ



Koronavirüsü hakkında da değerlendirmelerde bulunan İsmail Gülle “Virüs şimdiden, küresel ekonomide bozulmalara yol açmış durumda. Süreci az hasarla atlatmak ve Türk ihraç ürünlerimizin pazarlara intikalinin aksamaması için bakanlıklarımızla birlikte proaktif çözümler üzerinde çalışıyoruz” dedi.