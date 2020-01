İhracatta 'Made in Türkiye' dönemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin tanıtımında kullanılan ‘Turkey Discover the Potential’ logosu yerine Türkiye logosu için çalışmalara başladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihraç ürünlerinde ‘Made in Türkiye’ etiketi kullanılması için de ihracatçılara çağrıda bulundu. Gülle, “Ülkemizin ihraç ürünlerinin coğrafik işareti Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiye’de üretilmiş ise ‘Made in Türkiye’ denmesi gerekir. Türkiye’nin vatansever ihracatçıları, olumlu bir karşılık verirlerse ziyadesiyle mutlu oluruz” diye konuştu.