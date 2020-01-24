Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9322
  • 6,5567
  • 296.948
  • 122540
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İhracatta 'Made in Türkiye' dönemi

İhracatta 'Made in Türkiye' dönemi

İhracatta 'Made in Türkiye' dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ‘Made in Turkey yerine Türkiye yazın’ çıkışı iş dünyasını harekete geçirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin tanıtımında kullanılan ‘Turkey Discover the Potential’ logosu yerine Türkiye logosu için çalışmalara başladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihraç ürünlerinde ‘Made in Türkiye’ etiketi kullanılması için de ihracatçılara çağrıda bulundu. Gülle, “Ülkemizin ihraç ürünlerinin coğrafik işareti Türkiye’dir. Bu nedenle Türkiye’de üretilmiş ise ‘Made in Türkiye’ denmesi gerekir. Türkiye’nin vatansever ihracatçıları, olumlu bir karşılık verirlerse ziyadesiyle mutlu oluruz” diye konuştu.


Şeyma Subaşı masraflara yetişemeyince kapattı
Miray Daner suskunluğunu bozdu!
Tuba Büyüküstün'ün korku dolu gecesi!
6 yıllık evlilikte mutsuz son!
'En güzel kadın benim'

Dünya Prens´in bu hareketini konuşuyor... Pence dondu kaldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Zayıflatan soğan kür nasıl hazırlanır? Yararları nelerdir?

Tamir ediyordu... Cep telefonu yüzüne patladı!