İhracatta dipten dönüş başladı

Koronavirüsün ekonomik yansımalarının mayıs ayında da sürmesi, Türkiye’nin ihracatını negatif yönde etkilemeye devam etti. Ancak buna rağmen, ihracat mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40.88 gerileyerek 9 milyar 964 milyon dolar olarak gerçekleşse de, bir önceki aya göre yüzde 10.84 arttı. Yani ihracatta dipten dönüş başladı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 8.4 düşüşle 165 milyar 732 milyon dolara ulaştı. Diğer taraftan mayıs ayında takvim etkisinin de payı hissedilir oldu.

16 İŞ GÜNÜNE RAĞMEN



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, sokağa çıkma yasakları ve haftasonu tatilleri hesaplandığında, 2019 yılı mayıs ayında 22 gün olan iş günü sayısı, bu yıl 16 güne geriledi. Buna karşılık, nisandaki ortalama günlük ihracat rakamının da mayısta yüzde 28.8 arttığı görülüyor. Mayıs ayında ithalat ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.69 oranında azalarak 13 milyar 406 milyon dolara geriledi.

2.9 MİLYARI ‘TL’ İLE TİCARET



Mayısta en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya aldı. Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mayısta 31 ülkeye ihracatını 129.8 milyon dolar artırmayı başardı. Ay boyunca 160 ülkeye ihracatta 2 milyar 926 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi.

HAZİRANDA TOPARLANMA SÜRECEK



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini söyledi. Bakan Pekcan, “Mayısta ihracatımız, Kovid-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019’daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen nisana göre yüzde 10.84 arttı” ifadesini kullandı. Bakan Pekcan, ihracatın haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini beklediklerini de kaydetti.

KAYIPLARI FAZLASIYLA TELAFİ EDECEĞİZ



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, şu değerlendirmeleri yaptı: “Normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracatta beklentimiz ‘normalin de ötesi’. Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye’nin küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir.”