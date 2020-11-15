İhracatta bariyerleri kaldırdı, firmaları 80 ülkeye ulaştırdı

Olcay Özkan, Şerif Balta ve Emre Büyüközkan adlı 3 Türk girişimci tarafından İsviçre’de kurulan Mawlin isimli şirket, 15 ülkede kurduğu ofis ve 52 deposuyla başta KOBİ’ler olmak üzere Türk şirketlerinin ürünlerini 80 ülkeye zahmetsizce ihraç etmesinin önünü açtı. Paylaşımlı ticaret yöntemiyle depolama, paketleme, listeleme, fiyatlandırma ve dijital pazarlamaya yönelik tüm altyapı hizmetini satış yapılan ülkenin yerel dinamiklerine uygun olarak tek noktadan sunan şirket, üreticinin dünyanın herhangi bir yerindeki müşterisine kolay, hızlı ve aracısız bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, ihracatın önündeki bariyerleri kaldırıyor. Mawlin’le yurt dışında satış yapmak isteyen üreticinin tek yapması gereken malını ilgili ülkedeki depoya göndermek.Yurtdışına satış yapmanın çok ciddi bir operasyon ve yatırım gerektirdiği için Türkiye’deki şirketlerin yüzde 63’ünün ihracat yapmaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Mawlin’in kurucularından Olcay Özkan, şunları söyledi:

HEDEF 300 ŞİRKET

“Dış pazarlarda yer almanın ilk adımı yerelleşme. Biz şirketlere diyoruz ki ‘Siz sadece üretim ve pazarlamaya odaklanın. Biz bu işi yurtdışındaki partner şirketlerimizle sizin için yaparız. Bu modelle üretici depolarımıza ürünlerini yolluyor. Bu ürünler bizim aracılığımızla Amazon, eBay, Facebook, Instagram Shopping, Google Shopping, Tesco/Wallmart ve Shopify gibi dünyanın önemli pazar yerlerinde satışa sunuluyor. Şu ana kadar bizim aracılığımızla 30 şirket ihracata başladı. Hedefimiz bunu 2021 yılında 300’e çıkarmak.”

Avrupa ve Amerika’nın yeni Çin’i biz olabiliriz

Türkiye'nin üretim konusunda çok güçlü olduğuna dikkat çeken Olcay Özkan şunları kaydetti: “Bizim tekstil, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, mobilya, ev tekstili başta olmak üzere pek çok sektörde ciddi üretim gücümüz var. Türk şirketleri bugün dünyada kaliteli ve tüketiciyi mutlu eden ürünleriyle biliniyor. Pandemiyle birlikte değişen tedarik sürecinde Türkiye öne çıkıyor. Avrupa’nın ve Amerika’nın yeni Çin’i biz olabiliriz. Ancak özellikle KOBİ’lerin ürünlerine katma değer katıp, yurtdışına satma noktasında eksiklikleri var. Ben bu girişimi kurarken depo, paket, kargo, fiyat belirleme, dijital pazarlama ve satış sonrası servis gibi tüm zahmetlerden üreticiyi kurtarıp onlara zaman ve maliyet avantajı sağlamayı hedefledim.”

4.8 milyar $’lık hacim bekleniyor

Araştırmalara göre, her yıl firmaların kendi siteleri üzerinden alışveriş oranı yüzde 17 azalırken, pazar yerlerinden satış hacmi yüzde 20 artıyor. 2021’de B2C (üreticiden tüketiciye) online ticaret hacminin 4.8 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

