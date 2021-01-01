İhracatta aylık rekor geliyor

Gecede konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak, ihracatta V tipi bir toparlanmayı gerçekleştirdiklerini belirterek ihracatta aralık ayında Cumhuriyet tarihinin aylık rekorunun geleceğini söyledi. Gülle “İhracatta düşüşler yalnızca iki ayla sınırlı kaldı, bugün pandemi öncesinden daha güçlüyüz. Eylül ve ekim aylarını tarihi rekorlarla kapattık, kasım ayında 16 milyar doların üzerine çıktık” dedi.

PLAKET DAĞITILDI



Gecede Abdullah Kiğılı ve Abdulkadir Konukoğlu’nun da aralarında bulunduğu işadamlarına şükran belgesi, meslekte 20 yılını dolduranlar ile ekonomi müdürlerine teşekkür belgesi verildi. Teşekkür plaketi alan isimler arasında Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ, 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir ve Platin dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman da yer aldı.