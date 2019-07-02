İhracatta 289 ürünlük 'potansiyel liste' hazır

Miray Çimen

Yeni Ekonomik Program’da yer alan 'İhracat Ana Planı' oluşturulması hedefinde çalışmalar hız kazandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin ihracatında potansiyel ürünleri listeledi. Bu ürünlere yönelik sektörün de beklentilerinin toplandığı öğrenildi. Çelik, çimento, cam, seramik ve toprak, demir, hububat, madencilik, makine ve aksamları, meyve-sebze, mobilya, mücevher, otomotiv, savunma gibi sektörler masaya yatırıldı. Çelik, çimento, cam, seramik ve toprak, demir ve demirdışı metaller, deri, elektrik elektronik, halı, gemi-yat, hazırgiyim, fındık, hububat, iklimlendirme, kimyevi maddeler, kuru meyve, madencilik, makine ve aksamları, meyve-sebze, mobilya, mücevher, otomotiv, savunma, su ürünleri, tekstil, tütün ve zeytin gibi sektörler masaya yatırıldı.

119 milyar doları geçti

Türkiye’nin ihracatında potansiyel ürünler listesinde toplamda 289 ürün yer aldı. Bu ürünlerin 2014-2018 yıllarındaki ihracatı 119 milyar doları aşarken, yine aynı yılların ortalamasında toplam ithalat oranı ise 80.8 milyar dolar oldu.