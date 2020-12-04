İhracatı uçuracak işbirliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY), küresel ticarette Türk ihracatçısına büyük avantaj sağlayacak dev bir işbirliğine gitti. İşbirliğiyle THY’nin lojistik markası Turkish Cargo, 22 ülkede 28 destinasyonda Türk ihraç ürünlerinin hava kargoyla taşınmasında yüzde 30’a varan indirim uygulayacak. Anlaşmayla toplam 5 milyar doların üzerinde ek ihracat gelirine ulaşılması bekleniyor. İşbirliği anlaşmasıyla ilgili düzenlenen imza törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İşbirliği ihracatçıların rekabet gücünün artırılmasına büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

PANDEMİDE HIZLI TESLİMAT



Bakan Karaismailoğlu “Türkiye’nin lojistik bir güç olması için hep birlikte çalışıyoruz. Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak. THY, başarılarına hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı. TİM Başkanı İsmail Gülle ise, sınırların kapandığı, pandeminin en zorlu anlarında, Turkish Cargo’nun, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında olduğunu söyledi. Gülle “Türkiye ihracatla yükselecek, ihracat da THY’nin kanatlarında yükselecek.”

5 MİLYAR DOLARLIK EK GELİR SAĞLANACAK



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise, söz kosunu işbirliğiyle toplam 5 milyar doların üzerinde ek ihracat geliri hedeflendiğini söyledi. Aycı, “Geçtiğimiz üç yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz muhtelif kampanya çalışmalarımız sonucunda ürün bazında toplamda yüzde 40’tan yüzde 105’e varan ihracat artışları sağlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.