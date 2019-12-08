İhracatçıyı raylarla en ücra köşelere taşıyacak

Ankara’da 3 inşaat projesi hayata geçiren Pasifik İnşaat, lojistik sektörüne de yatırım yaparak Türk girişimciyi Rusya ve Çin gibi uzak pazarlara ulaştıracak. Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Pasifik Eurasia Lojistik şirketimizin ülkeye ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz. Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Çin ve Pakistan gibi ülkelerle görüşmeler yürüttük. İşbirliği anlaşmaları sağladık” dedi.

TRANSİT MERKEZ

Lojistikte Türkiye’yi transit merkezi haline getirmek istediklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Rus Demiryolları’yla (RZD) ortak şirket kuruyoruz. Bu ortaklık, Rusya coğrafyasının en ücra köşesine kadar girişimcilerimizi ve üreticilerimizi lojistik olarak ulaştırma fırsatı sağlayacak” diye konuştu.

İNŞAATTA YÜZDE 35 BÜYÜYECEK

Yılı 2.5 milyar TL aktif büyüklükle kapatacaklarını anlatan Erdoğan, “2020’de yüzde 40 artırmak istiyoruz. İnşatta yüzde 35 büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AVM’Yİ ZİRAAT DEVRALDI

Grubun 2019 itibariyle AVM işletmeciliğinden çekildiğini açıklayan Erdoğan, “5 yıl Next Level projesiyle bu alanda çalıştık. Ziraat Bankası’yla varlık-borç takası yaptık. 412 milyon TL büyüklüğünde borç karşılığında 45 bin metrekarelik alanda 110 mağazadan oluşan AVM, Ziraat’a devredildi. Bilançomuzu düzelttik. Enerjimizi katma değeri yüksek bir sektöre harcama fırsatı doğdu” şeklinde konuştu.