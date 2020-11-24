İhracatçıya bu yıl 2.48 milyar lira destek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Pekcan, bu yıl ihracatçıya 1.9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588.3 milyon lira, toplamda 2.48 milyar lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Pekcan, pandemide e-ticaretin kritik rolünün daha da belirginleştiğini belirterek 3.761 KOBİ’nin e-ticaretle tanıştığını vurguladı.

6.9 MİLYON LİRA CEZA



Pekcan, sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya 6.9 milyon lira para cezası uygulandığını bildirdi. Pekcan, “İlk 10 ayda 1 milyon 515 bin parti ithal ürünü etkileyecek şekilde denetimle 4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik” dedi. Pekcan, 45 ülkeye yönelik 35 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirildiğini belirtti. Pekcan, “2021’de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz” diye konuştu.