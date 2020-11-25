İhracatçıdan ‘Akıllı Robot'a büyük ilgi

Ticaret Bakanlığına göre uygulamanın devreye alındığı tarihten itibaren 5 bin 641 bireysel kullanıcı platforma kayıt oldu. Bu sürede kurumsal kayıtlı kullanıcı sayısı 2 bin 829’a ulaştı ve rakam toplamda 8 bin 470’e yükseldi.

HEDEF PAZAR TESPİTİ



Platformun web sitesi 67 bin 405 kişi tarafından 338 bin 347 kez ziyaret edildi ve ‘Akıllı Robot’tan yardım istendi. Platform; ihracatçıların yeni pazarlara girerken akıllı teknolojilerden faydalanması ve sağlıklı bir ihracat projeksiyonu çizebilmesi için dış ticaret istatistikleri, hedef pazar, fırsatlar gibi çeşitli bilgilerin yer aldığı ve ihracatçılara anlaşılması kolay çıktılarla uluslararası ticareti doğrudan destekleyen ücretsiz dijital danışmanlık hizmeti veriyor. kolayihracat.gov.tr üzerinden erişim sağlanan sitede, ‘Akıllı İhracat Robotu’yla potansiyel hedef pazarların tespiti yapılırken, bu pazarlara giriş haritalarının oluşturulması, farklı sektör ve ülkelerdeki etkinliklere ve mevzuata erişim de mümkün hale geliyor.