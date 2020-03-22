İhracatçı daha az hasar için lojistikte alternatifleri artırmalı

Koronavirüs karşı ülkelerin aldığı önlemlerin başında sınır kapılarının kapatılması gelirken bu durum lojistik sektörünü ciddi oranda etkiledi. Online lojistik platformu Navlungo’dan yapılan açıklamaya göre, denizyolu taşımacılığında 2019 yılı sonunda düşük sülfürlü yakıt uygulaması nedeniyle artan konteyner başı taşıma maliyetleri, koronavirüsle beraber daha da yükselirken, fiyat artışının yüzde 40’lara kadar ulaştığına dikkat çekildi.

BAZI ROTALAR DOLDU

Navlungo CEO’su İsa Korkmaz, “Havayolu navlunlarında yolcu uçaklarının seferlerinin iptal olması nedeniyle kargo kapasitesinin azalması Avrupa ve Amerika arasındaki havayolu navlun fiyatlarında yüzde 15-20 arasında fiyat artışına neden oldu. Denizyoluyla yetişemeyecek acil siparişlerin havayoluna kayması muhtemel ve bu da havayolu taşımacılığında bir süre daha fiyat artışına sebep olacak” dedi. Korkmaz ayrıca, nisan ayının ortasına kadar bazı rotalarda rezervasyonların dolduğunun bilgisini de paylaştı.

GELİŞMELERİ ANLIK TAKİP EDİN



Alınacak tedbirlerle minimum hasarla çıkılabileceğini belirten Korkmaz, ihracatçı firmalara şu önerilerde bulundu:

• Alternatiflerinizi artırın: Denizyolu, havayolu ve karayolu seçeneklerini aynı anda karşılaştırarak navlun planlamanızı yapabilirsiniz. n Rezervasyonda dikkatli olun: Alıcınız ve satıcınızla olan sözleşmelerinizde olası gecikmeleri de hesaba katın. n Parsiyel yükleri tercih edin: Konteyner ya da komple TIR yerine, parsiyel navlunları tercih ederek riski dağıtabilirsiniz. n Gelişmeleri anlık takip edin: Ürünlerinizi planlarken lojistik sağlayıcınızdan anlık bilgi alın.

• Müşterilerle iletişimi artırın: Gecikmelerde elinizden geleni yaptığınızın mesajını verin.

LİMANLAR KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR



Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Genç de, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yolcu limanlarımız geçici olarak kapandı. Ancak konteyner ve kuru yük elleçleyen limanlarımız çalışıyor. Sağlık malzemesi, ilaç ve gıda girişi kesintisiz olarak devam ettirilecek.”