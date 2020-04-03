İhracata virüs etkisi: Martta %18 geriledi

Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne göre, martta ihracat, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalat yüzde 3.13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 181.79 artışla 5 milyar 395 milyon dolar seviyesine ulaştı.

BAŞTA IRAK VE İRAN



Dış ticaret hacmi yüzde 6.76 düşüşle 32 milyar 247 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71.3 oldu. Düşüşün ana nedeni, koronavirüs oldu. Başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri olmak üzere AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ihracatı olumsuz etkiledi.

‘TEMASSIZ’ TİCARET



Geçen ay görülen bu düşüş, ihracatın 3 aylık dönem itibarıyla negatife dönmesine yol açtı. Böylece yılın ilk 3 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.93 azalarak 42 milyar 783 milyon dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı değerlendirmede, salgınının ticarete etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek amacıyla ihracatçılara yönelik her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla ‘Üretime ve ihracata devam’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

TİM: BU KAYBI TELAFİ EDECEĞİZ



TİM Başkanı İsmail Gülle de, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çin, Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ülkenin aksine ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımızı da genişletmeyi başardık. Türk ihracatçısı bu süreçten güçlenerek çıkacak. 2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Salgının sona ermesiyle ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı ciddi manada telafi edecek.”

83 ÜLKEDE ARTIŞ



• İhracatın lideri 2.62 milyar dolarla otomotiv oldu.

• Mart ayında 1335 firma ihracat ailesine katıldı.

• 83 ülkeye ihracat 512 milyon dolar yükseldi

• Toplam 177 ülkeyle ticaret TL ile gerçekleştirildi.

• İlk 3 ülke Almanya, ABD ve Birleşik Krallık oldu.