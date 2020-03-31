İhracat Şubat'ta yüzde 2,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, GTS kapsamında ihracat, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükselerek 29 milyar 357 milyon dolara, ithalat yüzde 14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolara çıktı.

Şubatta da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolara, ithalat yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı şubatta yüzde 72 artarak 2 milyar 981 milyon dolara, ocak-şubat döneminde de yüzde 86 artış göstererek 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2019'da yüzde 89,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 83,1'e geriledi. Ocak-şubat döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da yüzde 87,5 iken, 2020'de yüzde 79,7'ye düştü.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise ihracat, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 yükselerek 27 milyar 775 milyon dolara, ithalat yüzde 13,2'lik artışla 35 milyar 529 milyon dolara çıktı.

Şubatta da ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 13 milyar 927 milyon dolar, ithalat yüzde 8,2 artarak 17 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı şubatta yüzde 43,6 artarak 2 milyar 157 milyon dolardan 3 milyar 96 milyon dolara yükseldi. Ocak-şubat döneminde de açık yüzde 66,8 artarak 7 milyar 754 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2019'da yüzde 86,3 iken bu yılın şubat ayında yüzde 81,8'e geriledi. Söz konusu oran geçen yıl ocak-şubat döneminde 85,2 iken bu yıl 78,2 olarak kayıtlara geçti.

İhracatın sektörlere dağılımı

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, şubat ayında imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,2 oldu.

Ocak-şubat döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,2, sermaye mallarının payı yüzde 12,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde ise ara mallarının payı yüzde 77,2, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 341 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 906 milyon dolarla Irak, 857 milyon dolarla Birleşik Krallık, 766 milyon dolarla İtalya ve 740 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 31,5'ini oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 755 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 725 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 722 milyon dolarla Irak, 1 milyar 650 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 486 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 31,8'ine karşılık geldi.

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubatta Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 712 milyon dolarla Çin, 1 milyar 623 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 133 milyon dolarla ABD ve 750 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 797 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 598 milyon dolarla Çin, 2 milyar 971 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 356 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 545 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplamın yüzde 38,7'sini kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,6, ithalat yüzde 7,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,4, ithalat yüzde 9,2 arttı.

Öte yandan, şubatta yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, ocak-şubat döneminde ise yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Şubatta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,9, ocak-şubat döneminde ise yüzde 76,8 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9, ocak-şubat döneminde yüzde 13 oldu.