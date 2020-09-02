İhracat pandemi öncesine döndü

Türkiye’nin ihracatı, ağustos ayında pandemi öncesi dönemi yakaladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Ağustos ayını, 12 milyar 463 milyon dolar ihracatla, geçen yılın aynı döneminin yüzde 5.7 altında tamamladık” dedi.

EYLÜL DE İYİ BAŞLADI



Gülle, şunları söyledi: “İhracat, temmuz ayının sonuna denk gelen tatil etkisinin uzamasıyla ilk 10 günde düşük seyirde başladı, ayın son 20 gününe bakıldığında, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarını yakaladık. Ayın son günü olan pazartesi 650 milyon dolarlık gün ihracatına ulaşmış olduk, eylül ayına da gayet olumlu şekilde başladık. Ağustos ayında 8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı, 27 sektörümüzün 17’sinde artış yaşandı.” Gülle, yılın geri kalanına ilişkin, “Son 12 aylık ihracatımıza baktığımızda, yüzde 8’lik bir düşüşümüz var. Yıl sonu ihracat rakamına baktığımızda ise bu yüzde 8’i kapatmayı, geçen yılın ihracatını yakalamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

GÜÇLÜ İVME KAZANACAK



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. İhracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

HAZIRGİYİM İLK SIRADA



İsmail Gülle, şöyle konuştu: “Pandemi sonrasında dünyada özellikle tedarik zincirinin etkileneceğini söylemiştik. Bundan olumlu şekilde dönüşler alan hazırgiyim sektörü bu ay birinci oldu, otomotiv ikinci, kimya üçüncü oldu. Hazırgiyimin bu kadar yoğun siparişle önemli rakamlara ulaşması önemli. Bu yoğunluğun, bu ay da çok yoğun olacağını düşünüyoruz.”