İhracat iklim endeksi olumlu sinyal veriyor

Veri nisan ayında 19.1 düzeyindeydi. HS Markit Direktörü Andrew Harker, “Mayıs ayında dünya genelindeki birçok ekonomide daralma halen belirgin olmakla birlikte hız keserken, bu durum Türk imalat sektörü ihracatçıları için biraz daha olumlu bir görünüme işaret etti” dedi.