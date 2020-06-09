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09 Haziran 2020 Salı 04:21 | Son Güncelleme:

İhracat iklim endeksi olumlu sinyal veriyor

İhracat iklim endeksi olumlu sinyal veriyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ‘Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi', mayıs ayında hızlı bir yükselişle 34.1 düzeyinde gerçekleşti.

Veri nisan ayında 19.1 düzeyindeydi. HS Markit Direktörü Andrew Harker, “Mayıs ayında dünya genelindeki birçok ekonomide daralma halen belirgin olmakla birlikte hız keserken, bu durum Türk imalat sektörü ihracatçıları için biraz daha olumlu bir görünüme işaret etti” dedi.

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