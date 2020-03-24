İhracat demir yoluyla yapılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında araç ve yolcu geçişlerinin durdurulduğu İran'a bazı ürünlerin ihracatı demir yoluyla yapılıyor.
İhracat ürünleri Mersin Serbest Bölgesi’nden Van Garı Lojistik Merkezi’ne tırlarla taşınıyor. Merkezde ürünlerin aktarıldığı vagonlar, koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı Kapıköy Gümrük Kapısı’nda ray hattı üzerinde kurulan dezenfeksiyon ünitesinden geçirilerek, İran’dan gelen lokomotifle komşu ülkeye gönderiliyor. Uygulama kapsamında 168 vagon dün itibariyle, İran’a teslim edildi.