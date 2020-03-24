Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5181
  • 7,0607
  • 318.91
  • 87351.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İhracat demir yoluyla yapılıyor

İhracat demir yoluyla yapılıyor

İhracat demir yoluyla yapılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında araç ve yolcu geçişlerinin durdurulduğu İran'a bazı ürünlerin ihracatı demir yoluyla yapılıyor.

İhracat ürünleri Mersin Serbest Bölgesi’nden Van Garı Lojistik Merkezi’ne tırlarla taşınıyor. Merkezde ürünlerin aktarıldığı vagonlar, koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı Kapıköy Gümrük Kapısı’nda ray hattı üzerinde kurulan dezenfeksiyon ünitesinden geçirilerek, İran’dan gelen lokomotifle komşu ülkeye gönderiliyor. Uygulama kapsamında 168 vagon dün itibariyle, İran’a teslim edildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' teslimatı

Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' teslimatı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Duvardan servet çıktı

Çankırı'da ''şeritli Karadeniz semenderi'' görüldü