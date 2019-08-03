İhracat 104.2 milyar $'la 7 ayda tarihi rekor kırdı

MİRAY ÇİMEN

Türkiye, bu yıl ihracatta rekora doymuyor. Bu kapsamda temmuzda ihracat yüzde 8.32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat yüzde 7.98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.8 oldu.

Zor koşullarda bile...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temmuz ayı ihracat rakamlarını İzmir’de açıkladı. Dünyadaki gelişmeler, artan korumacılık önlemlerinin ışığında ihracatta belki de en zor dönemlerden birinin yaşandığını belirten Pekcan, “Gerçekleştirdiğimiz icraatlar ve ihracatçıların gayretleriyle ihracatı artırmaya devam ediyoruz” dedi. Pekcan, “Temmuzda aylık ihracatımız yüzde 3.07 arttı. Tabii burada Ramazan Bayramı’nın etkisi var. 7 aylık ihracatımız 104.2 milyar dolarla yine tarihin en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır” şeklinde konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatını açıklamaktan gurur duyduklarını belirterek, "YEP’teki hedeflere biraz daha yaklaştık" dedi.

En yüksek artış Kilis’te

İhracat rekoru kırılan ülkelerin başında 740.4 milyon dolarla Fransa yer alırken, onu Hollanda, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Kırgızistan, Makedonya, Kanada izledi. AB’nin ihracattaki payı yüzde 48.8 olurken, bu ülkelere ihracat yapan firma sayısı 19 bine yaklaştı. İllere göre değerlendirme yapıldığında en yüksek ihracat artışı yüzde 28.4 ile 10 milyon dolarlık ihracatla Kilis oldu. Kilis’i Osmaniye ve Malatya izledi.

Otomotiv yine zirvede

2.9 milyar dolarla otomotiv yine zirvede yer aldı. Ardından kimyevi maddeler ve hazır giyim geldi. Temmuzda ihracatını en çok artıran sektörlerin başında yüzde 96.2 ile mücevher sektörü yer aldı.

Ertelenen yatırımlar hızlanıyor

İSMAİL Gülle, şunları söyledi: "Faizlerin düşürülmesini çok büyük adım olarak görüyoruz. Ertelenmiş yatırım talepleri yeniden değerlendirilecek. Bu da büyüme ve istihdama pozitif katkı olarak yansıyacaktır. Temmuzda bin 460 fima ihracata ‘merhaba’ dedi. 39 bin 43 firma ihracat gerçekleştirdi."