İhbar tazminatı şartları neler? İhbar tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatının şartları ve ne olduğu araştırılan konuların arasında yer alıyor. İhbar tazminatı belirlenen süreden önce ya da habersiz olarak işçinin işi bırakması ya da işverenin işçiyi kovması sonucunda ödenen bir tazminattır. Haber verilmeden ya da haber verilen süreden önce, iş akdi sonlanmadan işi bırakma ya da işten çıkarılma yasalara uygun değildir. Yaşanılan bu durumlar sonucunda taraflar ihbar tazminatı hakkı kazabilir. Fakat ihbar tazminatı alabilmekte için başka şartlar da bulunmaktadır. İhbar tazminatı hakkındaki her şey haberimizde…

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı, işçinin işten haber verilmeden çıkarılması durumunda veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır.

İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALIR?

İhbar tazminatını işveren ya da işçi de alabilir. İşveren işçiyi işten haber vermeden çıkardığında tazminat ödüyorsa aynı durum işçi içinde geçerlidir. Yani işçi, kanununda belirtilen süreler dâhilinde haber vermeden işini bırakması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

İHBAR TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesi gereğince iş sözleşmeleri fesih edilmeden önce diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arası süren çalışmalarda 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arası süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda ise 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. Yani bu uygulanan sürelerden önce iş sözleşmesinin fesih edileceği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi halde ihbar tazminatı ödenmesi zorunludur.

Performans, işçinin davranışları, işin işverenin veya işyerinin gereklerine veya herhangi başka sebeple iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, sözleşmenin fesih edileceğini bu sürelere bağlı olarak karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bunun aksi durumunda ihbar tazminatı öder. Öte yandan iş sözleşmelerinin işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirtilen esaslar içerisinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmez. İş sözleşmesinin işçi

tarafından haklı nedenlerle feshi durumunda yine aynı bildirim süreleri geçerli olup, haksız bir nedenden dolayı sözleşmenin feshi durumunda ise işverenin ihbar tazminatı hakkı doğabilir.

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?



İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır. İş Kanunu’na göre ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler yukarıda belirttiğimiz gibidir. İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Örneğin son 30 günlük brüt maaşı 3.000 TL olan ve 6 yıl çalışan bir işçiye:

8 haftalık brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir,

3.000 / 30 gün = 100 TL günlük,

100 x 7 gün = 700 TL haftalık,

8 hafta x 700 = 5.600 TL Brüt İhbar Tazminatı

Gelir vergisi: 5.600x%15 = 840 TL,

Damga vergisi: 5.600x%0.66 = 36.96 TL,

5.600 – (840 + 36,96) = 4723,4 TL Net İhbar Tazminatı ödenir.