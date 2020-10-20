İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı şartları nelerdir?
İhbar tazminatı, işveren tarafından işçinin iş akdinin feshedilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. işçinin olumsuz durumu ya da performansı sebebi ile işine son verildiyse karşı tarafından bilgilendirilmesi zaruridir. Aksi taktirde ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.
İhbar tazminatı, herhangi bir sebep doğrulusunda işverenin, işçinin işine son vermesi ve karşı tarafı haberdar etmemesi durumunda ortaya çıkar. İhbar tazminatı, işçinin çalışma süresi göz önüne alınarak hesaplanır. Peki, İhbar tazminatı şartları nelerdir?
İHBAR TAZMİNATI NEDİR?
İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır.
Bir iş sözleşmesi belirsiz süreli yapıldıysa istifadan önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim yapıldıktan sonra ihbar süreleri şu şekilde olur:
Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta
Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta
Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta
Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta
Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa peşin ihbar tazminatı ödemek zorundadır.
İHBAR TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?
- İhbar sürelerine uyulmak
- İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması
- İş sözleşmesini bildirim süresi verilmeksizin fesih eden tarafın işveren olması
- Haklı bir sebepten dolayı işten ayrılmak