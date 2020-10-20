İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı şartları nelerdir?

İhbar tazminatı, herhangi bir sebep doğrulusunda işverenin, işçinin işine son vermesi ve karşı tarafı haberdar etmemesi durumunda ortaya çıkar. İhbar tazminatı, işçinin çalışma süresi göz önüne alınarak hesaplanır. Peki, İhbar tazminatı şartları nelerdir?

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden veya ihbar süresi bitiminden önce işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tutardır.

Bir iş sözleşmesi belirsiz süreli yapıldıysa istifadan önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim yapıldıktan sonra ihbar süreleri şu şekilde olur:

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta

Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta

Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta

Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta

Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa peşin ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İHBAR TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?