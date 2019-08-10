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İHA uçuşları için trafik ışığı modeli

İHA uçuşları için trafik ışığı modeli

İHA’ların uçuş izinleri ‘yeşil’, ‘kırmızı’ ve ‘izne tabi’ bölgeler şeklinde sınıflandırılacak. 

Miray ÇİMEN / ANKARA 

Her geçen gün sayıları artan insansız hava araçları (İHA) için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gidiyor. İHA'ların uçabileceği alanlar renklerle kodlanarak sınıflandırılacak. Bu kapsamda İHA kayıt bürokrasisi ve uçuş izinlerini kolaylaştırmak adımlar atılacak. 

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İHA Kayıt ve Takip Sistemi Projesi kapsamında mevzuat revizyonu ile birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Genelkurmay Başkanlığı personelinin uçuş izin modülüne entegre edilmesi sağlanacak. Ayrıca, kalabalık, kalabalık olmayan ve çok kalabalık bölge tanımları kaldırılarak, İHA’lar için yeşil, kırmızı ve izne tabi bölgeler belirlenecek. Yeşil bölge tanımlı yerlerde İHA’lar serbestçe uçurulabileceği gibi kırmızı bölgelerde İHA uçuşuna izin verilmeyecek.

Sayıları 30 bini geçti

Her geçen gün popülerliği artan küçük insansız hava araçlarını kullanan bakanlığa kayıtlı İHA pilotu sayısı 43 bin 632’ye ulaşırken, kayıtlı İHA sayısı ise 30 bin 196’yı buldu. İHA’ların çeşitli yapılardan ve insanlardan en az 50 metre uzaktan uçması gerekiyor. İzinsiz uçurulan araçların yakalanması halinde ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalınabiliyor.

 

 

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