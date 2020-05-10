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  3. İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor

İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor

İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor

EPDK'nın 40-45 günlük tüketim bedeli üzerinden düzenlenen doğal gaz faturaları nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından İGDAŞ, yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 40-45 günlük tüketim bedeli üzerinden düzenlenen doğal gaz faturaları nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından İGDAŞ, henüz ödenmemiş faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin açıklamada, doğal gaz dağıtım piyasasının EPDK'nın mevzuatlarıyla düzenlendiği, doğal gaz fatura bedellerinin, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlendiği aktarıldı.


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