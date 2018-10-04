İGA Bilişim deneyimiyle dünyaya teknoloji satacak

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu. İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetleri İGA Bilişim şirketine emanet olacak.

SİSTEMLERDEN SORUMLU

İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibiyle İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu olacak. Havalimanında tüm altyapı kurulumu ve tedariki için yerli ve milli kaynaklar kullanacak. İGA Bilişim’in yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya başlayacak.

KULUÇKA MERKEZİ OLACAK

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, Yeni Havalimanı’nın havacılık teknolojisi adına bir kuluçka merkezi olacağını belirtti.

Uçakta bile internet çekecek

İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, İGA Bilişim’in havalimanı bilişim hizmetlerini bu çapta sağlayan, dünyanın en büyük şirketi olacağının altını çizdi. İnankul “Mobil uygulamalardan, havalimanı güvenlik sistemlerine, havayolları mesajlaşma platformundan, ortak karar verme sistemine kadar birçok yazılımı hayata geçirdik. Ayrıca dünyanın ilk havalimanı veri merkezi, ülkemizin ilk sanal kule uygulaması ile yerli robot, insansız yolcu taşıma araçları gibi sistemler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ürettiğimiz yerli teknolojiler, tüm dünya havalimanları için örnek olacak“ dedi. İnankul, havalimanının tamamında Wi-Fi sunulacağını belirterek, “Uçak içindeki yolcularımıza dahi internete girebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefliyoruz" bilgilerini verdi.

Büyük taşınma aralık sonunda

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim’de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmayla ilgili havayolları da dahil havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı. Toplantıyla ilgili yazıda, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim’de törenle açılışının yapılmasının ardından, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen ‘Big Bang’ usulüyle taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, ‘aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri’ için kullanılacağı belirtildi.

200 milyon euro bilişim yatırımı

Samsunlu şöyle devam etti: “Nihai amacımız İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki teknolojik deneyimi, ülkemizde ve bölgede yapılacak diğer havalimanlarına aktarmak, teknolojiyi millileştirmek ve teknoloji ihracını artırmak. Ayrıca Türkiye ve bölgedeki akıllı bina sistemlerini inşa ederek bu sistemleri işletmek istiyoruz” dedi. Samsunlu sadece IT alanında 200 milyon euroluk yatırım yaptıklarını belirtti.

Metroda rekor kırıldı

Bu arada Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattının yapımı devam ederken tüm zamanların 'hız' rekoru kırıldı. İhsaniye istasyonundan kazıya başlayan TBM aracı günlük 49.5 metre ilerleme hızı ile rekor kırdı.