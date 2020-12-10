‘İftiralara rağmen Çin treni yoluna devam ediyor'

Devrim Müzesi’nde Devrim otomobiline binen Adil Karaismailoğlu, daha sonra lokomotif fabrikasını gezdi. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Çin’e giden ilk ihracat treninin Azerbaycan’a ulaştığını, önümüzdeki hafta Çin’e varacağını söyledi. Karaismailoğlu “Trenin Halkalı İstasyonu’na uğramasını, ‘tren yolundan döndü’ şeklinde aktarmaya çalıştılar. Büyük gurur vesilesi olan böyle bir gelişmenin, hamasi tartışmalara alet edilmiş olması gerçekten anlaşılır bir şey değil. Yapılan bu iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor” dedi. Bu arada ziyaret sırasında TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, Bakan Karaismailoğlu’na Devrim arabası plaketi verdi.

