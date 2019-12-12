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  3. İfşa sonuç vermedi! Gıda hilesinde ısrar edene hapis

İfşa sonuç vermedi! Gıda hilesinde ısrar edene hapis

İfşa sonuç vermedi! Gıda hilesinde ısrar edene hapis

İfşa edilmesine rağmen 2 yıl içinde gıda hilesini tekrarlayan işletmeciye hapis cezası planlanıyor.  

Gıdada taklit ve tağşiş yapanların para cezasından, faaliyeten men ve hapis cezasına kadar sert önlemlerle caydırılması planlanıyor. 

İSMİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Türkiye Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından gözler bu alanda yapılacak düzenlemeye çevrildi. Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor ancak bunlara rağmen firmalar, isim değiştirerek taklit ve tağşiş faaliyetlerine devam ediyor. 

PİYASADAN MEN EDİLMESİ GÜNDEMDE

Taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden men edilmesi yaptırımları üzerinde çalışılıyor. 


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