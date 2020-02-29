İdlib'deki alçak saldırı sonrası iş dünyasından güçlü mesaj: Tüm imkanlarımızla görev için hazırız

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Şehitlerimiz için Allah’tan rahmet, gazilerimiz için acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimiz ve ordumuzun yanındayız. Mübarek kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum.

DÜNYA DUYARSIZ



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: Alçak saldırı yüreğimizi yaktı. İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır. Tüm ilgili tarafların sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.

VAZİFE OLARAK KABUL EDERİZ



Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz.

HER KARARDA VARIZ



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan: Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Devletimizin ve milletimizin maddi manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda tüm gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz.

TEK VÜCUT HAREKET EDELİM



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: İş dünyasının tüm paydaşlarıyla tek vücut halinde birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Sınır güvenliğimizi sağlamak, vatanımızı korumak en doğal hakkımız. Gün, birlik, beraberlik ve tam dayanışma günüdür.

GÖREV EMRİ BEKLİYORUZ



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Tüm maddi imkanlarımızla devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. 411 bin 368 üyemizle tam bir ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz. İTO, üzerine düşen vazifeyi yapmaya hazırdır.

YALNIZ BIRAKILDIK



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: Ülkemiz uluslararası mecrada yalnız bırakılmıştır. Türkiye’nin bu yükü tek başına taşıması büyük haksızlıktır. Gün milletçe metin olma günüdür. Koşulsuz, şartsız devletimizin, milletimizin yanındayız.

BU ZORLUĞU DA BİRLİKTE AŞARIZ



Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu: Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib’de görev yapan ve alçak saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet dileriz. Milletimiz her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Başımız sağ olsun.

KANI YERDE KALMAYACAK



İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Devletimizin yanındayız. Bize düşen Başkomutanımızın emirlerini yerine getirmek. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak.

ŞİDDETLE KINIYORUZ



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Suriye’de barışı tesis etme misyonu üstlenen askerlerimize karşı yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda devletin, milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken: Devletimizin aldığı kararları sonuna kadar destekliyoruz. Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.

DAYANIŞMA VE SABIR GEREK



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Derin bir acı ve üzüntü içindeyiz. Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek. Zorlukları aşmasını bilen bir milletiz. Sabır, dayanışma, ülke menfaatleri bu süreçte en başta gelmelidir.

YANIMIZDA YER ALMALILAR



İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe: Askerlerimiz ülke sınırlarımızı, bölgedeki sivillerin can güvenliğini korumak için İdlib’de. Başta NATO’daki müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumun Türkiye’nin yanında yer alacağını ümit ediyorum.