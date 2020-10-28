İçişleri Bakanlığı 30 personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosu için 30 adet personel alımı yapacağı duyurdu. Resmi sitede yer alan karara göre İçişleri Bakanlığı sınavı sözlü olarak gerçekleştirecek. Adaylarda istenilen şartlar arasında, KPSSP23 sınav türünde en 70 almış olmak ve en az dört yıllık hukuk, siyasal bilgiler ve işletme gibi lisans bölümlerini bitirmiş olmak gerekiyor. İçişleri Bakanlığı 30 personel alımı hakkında detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 30 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 08-11 Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

Adaylar İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2020 2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELEDİR?

Sınava girecek adayların ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Adaylar, sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23" puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olacak ve başvuranlardan en yüksek puanlı 120 kişi arasında bulunacak.

Adaylar, Bakanlığın "www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesinde yayımlanacak sınav başvuru linki üzerinde yer alan "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu'na" "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 2-6 Kasım tarihlerinde erişecek ve formu elektronik ortamda doldurarak müracaat edecek.

Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Sınavla ilgili duyurular, Bakanlığın internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ilan edilecek.

KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen sınava katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 11 Kasım'da, kesin değerlendirme sonuç listesi de 18 Kasım'da Bakanlığın internet sitesinden bildirilecek.

Sınavı kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve ilan edilen boş kadro sayısı kadar yedek olmak üzere açıklanacak. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek adaya öncelik verilecek. Başarılı adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Sınavla ilgili tüm detaylar, Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor.