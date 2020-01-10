İçilebilir botoks yaptı, 11 ülkeye satıyor

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Dünyada güzellik pazarının yeni gözdesi kolajen, kremlerden sonra gıda takviyesi olarak da kullanılır hale geldi. Çığ gibi büyüyen kolojen pazarına Türk şirketi Renova da ‘içilebilir botoksla’ giriş yaptı. Kolojenli gıda takviyesi pazarının geçen yıl Amerika’da yüzde 388 büyüyerek 46.6 milyon dolara ulaştığını ve bu büyümenin dalga dalga dünyaya yayıldığını söyleyen Reneva Şirket Müdürü Özgür Özdemir, Türkiye’den bir girişim olarak inovatif bir ürünle dünya pazarına girdiklerini ve 11 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti. Özdemir, “Kolajeni içilebilir hale getirdiğimiz bu ürün, düzenli kullanıldığında ciltte botoks etkisi yaratıyor” dedi.

TANIŞINCA DÜNYAMIZ DEĞİŞTİ

Eskişehirli Özdemir Ailesi olarak 1982 yılından bu yana tuz sektöründe olduklarını hatırlatan Özdemir, Reneva’nın hikayesini şöyle anlattı: “Estuz olarak bunca yıllık birikimimizi tüketiciyle paylaşmak için, 2014 yılında Efsina markasını yarattık. Himalaya tuzlarını, deniz tuzlarını portföyümüze koyduk. Zamanla yeni bir ürün arayışına girdik. Böyle bir ürün düşünürken kolajenle tanıştık ve dünyamız değişti. Ayrı bir şirket kurduk. Alman bir firmayla işbirliği yaptık. Türkiye’den de Aroma firmasıyla işbirliğine gittik” dedi.

YAKINDA TOZ ÜRÜNLERİ SUNACAĞIZ

Şu an itibarıyla ürün sayısının 2 olduğunu ancak çeşitliliği artırmayı planladıklarını anlatan Özdemir, “Biz Reneva olarak kolojeni sahiplendik. Bu alanda ne yapılacaksa biz yapalım, her anlamda bu mecrayı biz dolduralım istiyoruz. Yakında toz grubu ürünlerimizi de piyasaya sunacağız” dedi.

5 KG KELLE PAÇAYA EŞDEĞER

Reneva’nın bir protein içeceği olduğunu söyleyen Özdemir, kadınlar için geliştirilen Reneva Beauty’nin içeriğinde 3 gram kolajen peptit, vitaminler ve biotin olduğunu söyledi. Reneva Fit’te ise 10 gram kolajen peptit bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, “Bununla aynı değerde protein almak için 5 litre kelle paça içmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

2 YILLIK ÇALIŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI

25 yaşından sonra vücütta kolojen üretiminin azalmaya başladığını söyleyen Özgür Özdemir, içecek ürününü şöyle anlattı: “Biz vücudun temel taşı proteinlerinden birinin kolojen olduğunu gördükten sonra bu ürüne yöneldik. 2 yıl süren Ar-Ge çalışmasının ardından kolajen peptiti içilebilir hale getirdik. Bu madde uzun yıllardır güzellik ürünlerinde etkili bir içerik olarak kullanılıyor. Kolajen, tendon, bağ doku, deri ve kaslar da dâhil olmak üzere vücudun çeşitli bölümlerini oluşturan bağ dokuların ana bileşeni olarak değerlendiriliyor.”