İç turizm hızlı toparlanacak! 7 milyon kişi tatile çıkacak

ÖZEL ARAÇLA GİDİLECEK

Bu yıl tatil planlayanların yüzde 84’ü yurtiçini tercih edeceğini söylüyor. Bu yıl tatile çıkacakların yüzde 51’i otel veya resortleri, yüzde 32’si butik otelleri, yüzde 28’i tatil köylerini tercih edeceğini belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 67’si ise tatile kendi aracıyla gideceğini beyan etti. Pandemiye rağmen iç turizmde haziranın ikinci yarısından itibaren hızlı bir toparlanma öngördüklerini belirten Tatilsepeti.com Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “Temmuz-ağustos gibi seyahat acentelerinde ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Gerçek toparlanma ise 2021 sonuna gelecek. Türkiye’de yıllık 10-12 milyon seyahat eden bir kitle var. Biz bu yıl ise 6-7 milyon insanın seyahat etmesini bekliyoruz” dedi.