İç hat seferleri 4, dış hat 10 Haziran'da başlıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu. Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KABİNDE BAGAJ YOK



“Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.” Öte yandan koronavirüs sürecinde diğer ülkelere nazaran daha başarılı bir süreç geçiren Türkiye’nin bu başarısında THY’nin de önemi katkısı oldu. On binlerce vatandaş, THY’nin tahliye uçuşlarıyla yurda getirildi. Turkish Cargo, uluslararası gıda ve medikal ürün/ilaç zincirine katkı sağlayan önemli uçuşlar gerçekleştirdi.

FIRTINALI GÜNLER THY’YE GÜÇ KATACAK



THY, 360 uçaklık modern filosu ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla, gökyüzündeki 87. yılını kutluyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Elbette 87. yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak bu zorlu süreci de atlatacak, gurur yolculuğumuza devam edeceğiz. Gökyüzündeki 87 yıllık yolculuğumuz boyunca nice fırtınalı günler yaşadık nice zor zamanları atlatıp bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırdık. Bu zorluk da bize güç katacak” dedi.